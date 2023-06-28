В горах Калифорнии нашли тело актёра Джулиана Сэндса — он пропал в начале года

В начале года, 13 января, было объявлено о пропаже актёра Джулиана Сэндса. Он отправился в пеший поход в горы в Калифорнии, но так и не вернулся домой, хотя опыта у Сэндса в подобных походах предостаточно.

С 13 января актёр считался без вести пропавшим. Его постоянно искали и прерывались лишь в случае плохой погоды. Последний поиск был проведён 17 июня, а 24-го числа группа туристов нашла в этих горах человеческие останки, которые, по заключению, принадлежат Сэндсу.

Причину смерти актёра так и не установили. Сейчас выяснением обстоятельств смерти будут заниматься эксперты.

Джулиан Сэндс известен по ролям в старых голливудских фильмах. Актёр снялся в фильмах «Поля смерти», «Комната с видом», «Покидая Лас-Вегас», «Арахнофобия», «Чернокнижник», «Медальон» и других.