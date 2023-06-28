Gaimin Gladiators по Dota 2 и Winline объявили о партнёрстве

Европейский киберспортивный клуб Gaimin Gladiators анонсировал долгосрочное сотрудничество состава по Dota 2 с букмекерской конторой Winline.

Как сообщается, Winline станет главным партнёром организации. Лого БК появится на форме игроков и внутри игры во время матчей — на флагах и в никнеймах.

Фото: Winline

В рамках сотрудничества клуб и букмекер планируют различные активности и медиа-контент с игроками Gaimin Gladiators. Сооснователь клуба Ник Кукковилло уверен, что партнёрство окажется успешным для всех сторон:

Благодаря обширному опыту Winline в индустрии беттинга и нашей общей страсти к киберспорту мы уверены, что это партнёрство подарит незабываемые эмоции нашим болельщикам, а также откроет новые горизонты для роста и развития как для нас, так и для Winline.

В текущем сезоне Gaimin Gladiators выиграла все четыре крупных турнира по Dota 2. Завтра команда начнёт выступление на последнем мэйджоре сезона в Индонезии.