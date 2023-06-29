Netflix заработал на «Игре в кальмара» $ 900 млн, но автор сериала не получил ни копейки

Издание Los Angeles Times выпустило большой материал на тему «Игры в кальмара» — культового корейского сериала, ставшего настоящим хитом Netflix. Оказывается, культовое шоу принесло онлайн-кинотеатру около $ 900 млн, из которых создатель проекта Хван Дон-хёк не получил ни копейки.
Дело в том, что корейский автор заключил с Netflix самый базовый контракт, который не учитывал возможный гигантский успех шоу. На момент заключения договора Дон-хёк находился на грани бедности и жил с родителями: незадолго до судьбоносного решения он продал свой ноутбук, чтобы иметь хоть какие-то деньги.
Сперва я был в предвкушении, что люди со всего мира смогут посмотреть мой сериал. Но теперь я думаю: «Ну и что? Я ничего с этого не получаю».
По данным Los Angeles Times, за первый сезон Хван Дон-хёк получил от $ 30 тыс. до $ 150 тыс. ещё до старта съёмок. Неизвестно, сколько автор получит за второй сезон, съёмки которого начнутся в ближайшее время.
В Netflix прокомментировали материал издания и отметили, что Дон-хёк получил «справедливую оплату своего труда согласно законам Южной Кореи». В онлайн-кинотеатре отметили, что продолжают вкладывать в местный контент огромные деньги, обеспечивая работой тысячи корейцев.
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