Популярный блогер PewDiePie взял длительный перерыв от YouTube — скоро он станет отцом

Один из самых известных блогеров на YouTube, Феликс PewDiePie Чельберг, выпустил свежее видео на своём канале, в котором заявил, что берёт паузу в своей деятельности. Феликс не собирается уходить из блогерства, однако берёт длительный перерыв.

По словам PewDiePie, перерыв связан со скорым рождением ребёнка. Блогер хочет уделять достаточно времени как своей жене Марции, так и будущему ребёнку. О том, что Марция беременна, блогер сообщил ещё в феврале этого года.

Просто хотел сказать, что сейчас мы очень близки к тому, чтобы стать родителями. Я очень близок к тому, чтобы стать отцом. Я очень, очень, очень взволнован. Я не знаю, на что это будет похоже. Я не знаю, будет ли у меня время снимать видео. Это будет хаос? Я не знаю.

Видео доступно на YouTube-канале PewDiePie. Права на видео принадлежат PewDiePie.

В данный момент на канале PewDiePie 111 млн подписчиков, а просмотры суммарно перевалили за 29 млрд.