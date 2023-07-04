Актёр Ченнинг Татум появится в образе мутанта Гамбита в «Дэдпуле 3» — инсайдер

Чем ближе к выходу «Дэдпула 3», тем больше фильм обрастает различными деталями. Недавно известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который специализируется на проектах Marvel и DC, рассказал, что в триквеле появится актёр Ченнинг Татум в образе Гамбита.
Гамбит — один из членов Людей Икс, который может мысленно создавать, контролировать и манипулировать чистой кинетической энергией по своему усмотрению. Чаще всего заряжает такой энергией обычные игральные карты.
Почему именно Татум? Актёр постоянно проявлял интерес к роли Гамбита, а ранее про персонажа даже планировали снять полноценный фильм с Ченнингом в главной роли, но не срослось. Если информация от инсайдера достоверная, то, судя по всему, актёр действительно воплотил желаемое и снялся для небольшого камео.
Фанатские работы с актёром в образе Гамбита
Фото: Fan Art
Фото: Fan Art
Фото: Fan Art
Фильм «Дэдпул 3» выйдет в прокат 3 мая 2024 года. Снимает ленту Шон Леви. Вместе с Райаном Рейнольдсом в картине снимется Хью Джекман.
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