«Почему вы говорите об этом шёпотом?»: Райан Гослинг — о мужчинах, которые ждут «Барби»
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Недавно актёр Райан Гослинг рассказал про забавные ситуации, которые произошли с ним по случаю скорого выхода фильма «Барби». По словам актёра, многие мужчины подходят к нему и шепчут о том, что с предвкушением ждут премьеру.
Гослинг не понимает, почему мужчины восторгаются фильмом шёпотом, ведь картина действительно достойная.
Я отвечаю таким мужчинам: «Почему вы говорите об этом шёпотом? Это круто. В этом есть выгода и для Кена».
Роль Кена в ленте исполнит Райан Гослинг, а одну из версий Барби сыграет Марго Робби. Фильм поставила Грета Гервиг.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В кинотеатрах России картина не выйдет, однако она наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.
В этом месяце выйдут и другие интересные картины
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