«Почему вы говорите об этом шёпотом?»: Райан Гослинг — о мужчинах, которые ждут «Барби»

Недавно актёр Райан Гослинг рассказал про забавные ситуации, которые произошли с ним по случаю скорого выхода фильма «Барби». По словам актёра, многие мужчины подходят к нему и шепчут о том, что с предвкушением ждут премьеру.

Гослинг не понимает, почему мужчины восторгаются фильмом шёпотом, ведь картина действительно достойная.

Я отвечаю таким мужчинам: «Почему вы говорите об этом шёпотом? Это круто. В этом есть выгода и для Кена».

Роль Кена в ленте исполнит Райан Гослинг, а одну из версий Барби сыграет Марго Робби. Фильм поставила Грета Гервиг.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В кинотеатрах России картина не выйдет, однако она наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.