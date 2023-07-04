Онлайн-кинотеатры России выступили против показа голливудского контента без разрешения

По информации издания «Коммерсантъ», российские онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения. Они предлагают давать доступ к такому контенту только легальным площадкам.
«Медиакоммуникационный союз» направил письмо главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. В нём говорится, что законопроект КПРФ об использовании произведений зарубежных правообладателей без их разрешения нарушает интересы профильных участников рынка и может привести к «прекращению их деятельности».
Законопроект об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения приняли 4 марта 2022 года. Согласно документу, перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение экземпляров произведений с исключительными зарубежными правами на них будут допускаться без разрешения.
Само собой, подобный документ вызвал резонанс в обществе, поскольку подобное решение может негативно повлиять на взаимоотношения отечественных сервисов и зарубежных компаний.
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