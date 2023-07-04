Сын актёра Михаила Ефремова пришёл в себя после нескольких дней комы

31-летний Николай Ефремов, сын известного актёра Михаила Ефремова, пришёл в себя после нескольких дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Как сообщает Baza, он уже разговаривает, питается и понемногу восстанавливается после полученных травм.
Николая Ефремова нашли под окнами дома в ночь на 30 июня — оказалось, что он случайно выпал с третьего этажа. Первые дни Ефремов проходил в больнице как неизвестный, потому что поступил к медикам без каких-либо документов. Личность сына Михаила Ефремова официально подтвердили 2 июля, до этого родные несколько дней не приезжали к нему в больницу.
Николай Ефремов поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Врачи провели две операции, в ходе которых Николаю установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии.
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