Сын Михаила Ефремова впал в кому после падения с третьего этажа
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Сын знаменитого актёра Михаила Ефремова — Николай Ефремов — упал с третьего этажа и впал в кому. Сейчас он на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил телеграм-канал Mash.
По данным Mash. Состояние сына Михаила Ефремова оценивается как тяжёлое. Есть угроза жизни.
Николай Ефремов поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Врачи провели две операции, в ходе которых Николаю установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. У него было сильное кровотечение.
По словам врачей, если Ефремов выживет, то реабилитация займёт очень много времени. К сожалению, из-за перелома таза есть вероятность стать инвалидом.
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