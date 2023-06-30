Сын Михаила Ефремова впал в кому после падения с третьего этажа

Сын знаменитого актёра Михаила Ефремова — Николай Ефремов — упал с третьего этажа и впал в кому. Сейчас он на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным Mash. Состояние сына Михаила Ефремова оценивается как тяжёлое. Есть угроза жизни.

Николай Ефремов поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Врачи провели две операции, в ходе которых Николаю установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. У него было сильное кровотечение.

По словам врачей, если Ефремов выживет, то реабилитация займёт очень много времени. К сожалению, из-за перелома таза есть вероятность стать инвалидом.