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Комедия для взрослых «Без обид» с Дженнифер Лоуренс собрала в прокате уже более $ 50 млн

Комедия для взрослых «Без обид» с Дженнифер Лоуренс собрала в прокате уже более $ 50 млн
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Новый фильм «Без обид» может стать одной из самых кассовых комедий за последние годы — лента уже преодолела отметку в $ 50 млн после недавнего выхода в прокат.

Главную роль исполнила Дженнифер Лоуренс. Она сыграла ветреную девушку, которая в поиске заработка соглашается «встречаться» с замкнутым 19-летний юношей (Эндрю Барт Фельдман) перед его отъездом в колледж.

Эксперты считают «Без обид» одним из самых дерзких фильмов в карьере Дженнифер Лоуренс, наполненным пошлым юмором и не самым предсказуемым сюжетом.

Лента получила рейтинг «R» в США и предназначена для взрослой аудитории, но уже вызвала большой интерес аудитории. Правда, средняя оенка на агрегаторе Rotten Tomatoes составила лишь 69% «свежести».

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