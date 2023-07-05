Сериал «Счастливы вместе» получит продолжение

По информации телеграм-канала «Камера, топор!», телеканал ТНТ планирует вернуть сериал «Счастливы вместе» на экраны. Шоу получит другое название — «Букины».

Согласно данным, к своим ролям вернутся Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, Наталья Бочкарёва, воплотившая образ Даши, Дарья Сагалова и Александр Якин, которые сыграли Свету и Рому соответственно.

В сериале планируется десять серий. Производством займутся братья Андреасян. Никаких сюжетных деталей нет, однако наверняка сюжет развернётся через какое-то количество времени после оригинального шоу, поскольку все персонажи, в том числе Света и Рома, повзрослеют.

Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.