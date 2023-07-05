Сериал «Счастливы вместе» получит продолжение

По информации телеграм-канала «Камера, топор!», телеканал ТНТ планирует вернуть сериал «Счастливы вместе» на экраны. Шоу получит другое название — «Букины».
Согласно данным, к своим ролям вернутся Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, Наталья Бочкарёва, воплотившая образ Даши, Дарья Сагалова и Александр Якин, которые сыграли Свету и Рому соответственно.
В сериале планируется десять серий. Производством займутся братья Андреасян. Никаких сюжетных деталей нет, однако наверняка сюжет развернётся через какое-то количество времени после оригинального шоу, поскольку все персонажи, в том числе Света и Рома, повзрослеют.
Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.
- 5 июля 2023
-
11:12
-
10:54
-
10:43
-
10:33
-
10:11
-
09:51
-
09:00
-
08:15
-
07:44
-
07:04
-
06:35
- 4 июля 2023
-
21:15
-
21:11
-
20:36
-
19:45
-
19:21
-
18:59
-
18:41
-
17:56
-
17:38
-
17:20
-
16:57
-
16:23
-
15:59
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
14:47
-
14:02
-
13:34
-
13:03
-
12:57
-
12:31
-
12:21
-
11:45