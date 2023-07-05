Дублёра Чарли Кокса из сериала «Сорвиголова» не взяли на съёмки перезапуска от Marvel
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Крис Брюстер, дублёр Чарли Кокса в сериале «Сорвиголова» от Netflix, рассказал, что актёр приглашал его на съёмки перезапуска «Сорвиголовы» от Marvel. Однако студия ему даже не перезвонила, предпочтя ему другого человека.
Я не сомневался, что меня позовут в перезапуск. Чарли просит взять меня во все проекты, над которыми он работает, и делает для этого всё возможное. И он несколько раз просил Marvel позвать меня, но мне в итоге даже не позвонили. Иронично, но никто из людей, работавших над сериалом для Netflix, так и не вернулся в перезапуск.
Брюстер также раскритиковал Marvel за повсеместное использование компьютерной графики. По его мнению, студия уже превратила «Женщину-Халк» в «какой-то мультфильм», чего вряд ли сможет избежать сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Особенно дублёр опасается за качество драк, которые в шоу от Netflix были практически образцовыми.
Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» должна состояться весной 2024 года. Однако недавно съёмки сериала приостановили из-за забастовки сценаристов, что может привести к задержке релиза.
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