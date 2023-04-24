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Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» будет учитывать события шоу от Netflix — инсайдеры

Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» будет учитывать события шоу от Netflix — инсайдеры
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После анонса сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» было неясно, будет ли Marvel учитывать события оригинального проекта Netflix с тем же Чарли Коксом. Ходили слухи, что продюсер Кевин Файги полностью отменит сюжет прошлого шоу и заново расскажет известную историю слепого супергероя.

Однако, как сообщают инсайдеры CanWeGetSomeToast и MyTimeToShineHello, «Рождённый заново» будет учитывать все три сезона оригинального «Сорвиголовы» на Netflix. Пока неясно, будет ли сериал Marvel неким продолжением событий или мягким перезапуском с учётом сюжета прошлого.

Съёмки «Сорвиголовы: Рождённый заново» идут прямо сейчас в Нью-Йорке и продлятся до следующей зимы. Премьера шоу намечена на весну 2024 года — к своим ролям вернутся Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, который играл злодея Кингпина.

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