Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» будет учитывать события шоу от Netflix — инсайдеры

После анонса сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» было неясно, будет ли Marvel учитывать события оригинального проекта Netflix с тем же Чарли Коксом. Ходили слухи, что продюсер Кевин Файги полностью отменит сюжет прошлого шоу и заново расскажет известную историю слепого супергероя.

Однако, как сообщают инсайдеры CanWeGetSomeToast и MyTimeToShineHello, «Рождённый заново» будет учитывать все три сезона оригинального «Сорвиголовы» на Netflix. Пока неясно, будет ли сериал Marvel неким продолжением событий или мягким перезапуском с учётом сюжета прошлого.

Съёмки «Сорвиголовы: Рождённый заново» идут прямо сейчас в Нью-Йорке и продлятся до следующей зимы. Премьера шоу намечена на весну 2024 года — к своим ролям вернутся Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, который играл злодея Кингпина.