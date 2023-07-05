Четвёртый сезон «Сексуального просвещения» выйдет в сентябре — это будет финал сериала
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Netflix выпустил первый тизер четвёртого сезона сериала «Сексуальное просвещение». В небольшом тизере показали главных героев шоу и раскрыли дату выхода — 21 сентября. Это будет финальный сезон всего сериала.
Посмотреть трейлер можно на официальном YouTube-канале Netflix.
«Сексуальное просвещение» рассказывает о подростке по имени Отис Милбёрн, который помогает своим сверстникам разобраться в своей сексуальности, используя знания, которые он получил от своей матери-сексолога. Главные роли в шоу исполняют Эйса Баттерфилд («Мальчик в полосатой пижаме»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Шути Гатва, Эмма Маки («Эмили») и другие.
«Сексуальное просвещение» — один из самых популярных сериалов Netflix. Шоу стартовало зимой 2019 года, с тех пор авторы ежегодно выпускали по новому сезону.
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