Шпионский сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» обошёлся Amazon в рекордные $ 250 млн

Издание Bloomberg выпустило большой материал, посвящённый онлайн-кинотеатру Amazon Prime. По данным источников портала, сервис потратил на шпионский сериал «Цитадель» около $ 250 млн. Это один из самых дорогих проектов в истории телевидения.

Обычно подобные суммы тратятся на фильмы-блокбастеры или на целые сериальные вселенные вроде «Властелина колец: Кольца власти». Однако в случае с «Цитаделью» компания потратила столь огромную сумму только на первый сезон — неясно, с чем связаны столь высокие расходы.

Интересно, что при невероятном бюджете и массивной рекламной кампании сериал ни разу не был даже в десятке самых популярных проектов текущей недели в США. Это может означать, что шоу не смогло привлечь большую аудиторию, однако сама Amazon, кажется, полностью довольна показателями сериала. Его уже продлили на второй сезон.

Премьера «Цитадели» состоится на Amazon Prime 28 апреля. Сериал рассказывает о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли сыграли Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас.