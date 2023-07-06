Елена Полено и Анатолий Полено не появятся в продолжении сериала «Счастливы вместе» — Mash

Вчера стало известно, что культовый ситком «Счастливы вместе» получит продолжение. Им якобы занимается телеканал ТНТ, а к своим ролям должны вернуться как минимум четверо главных героев.

Согласно информации источников издания Mash, Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин действительно вернутся к своим образам, а вот Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие Елену и Анатолия Полено соответственно, не появятся в продолжении.

По какой причине актёров не будет, неизвестно. В основном шоу они играли большую роль, поскольку постоянно ввязывались в переделки с семьёй Букиных. Возможно, их отсутствие даже как-то обыграют.

В сериале планируется десять серий. Производством займутся братья Андреасян.

Даты выхода у проекта пока нет.