Продажи Street Fighter 6 превысили 2 млн копий

Capcom на своём сайте сообщила об успехах файтинга Street Fighter 6. Тираж тайтла превысил 2 млн копий. С момента релиза проекта прошло чуть больше месяца. Это достойный результат.
Разработчики поблагодарили геймеров за оказанную поддержку и отметили, что рады таким достижениям игры. Capcom даже сделала соответствующий арт.
Фото: Capcom
Capcom отметила, что предприняла ряд инициатив, направленных на привлечение широкого круга игроков. Особенно сильно выделяют Modern Control Type, новую опцию управления для игроков-новичков, которая позволяет им выполнять специальные атаки с помощью простых комбинаций кнопок.
Street Fighter 6 — новая часть франшизы, которая, судя по оценкам критиков и геймеров, получилась достойной.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
- 7 июля 2023
-
09:37
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 6 июля 2023
-
22:37
-
22:12
-
22:01
-
21:00
-
20:36
-
20:23
-
19:44
-
19:22
-
19:01
-
18:41
-
18:32
-
18:22
-
18:02
-
18:01
-
17:35
-
17:28
-
17:04
-
16:50
-
16:31
-
16:03
-
15:25
-
14:55
-
14:31
-
13:57
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58