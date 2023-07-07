Продажи Street Fighter 6 превысили 2 млн копий

Capcom на своём сайте сообщила об успехах файтинга Street Fighter 6. Тираж тайтла превысил 2 млн копий. С момента релиза проекта прошло чуть больше месяца. Это достойный результат.

Разработчики поблагодарили геймеров за оказанную поддержку и отметили, что рады таким достижениям игры. Capcom даже сделала соответствующий арт.

Фото: Capcom

Capcom отметила, что предприняла ряд инициатив, направленных на привлечение широкого круга игроков. Особенно сильно выделяют Modern Control Type, новую опцию управления для игроков-новичков, которая позволяет им выполнять специальные атаки с помощью простых комбинаций кнопок.

Street Fighter 6 — новая часть франшизы, которая, судя по оценкам критиков и геймеров, получилась достойной.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.