Стало известно, как будут выглядеть видеозвонки в «Твиттере»

В социальной сети «Твиттер» появится возможность связаться с другим человеком по видео или аудио. Сотрудники платформы уже публикуют скриншоты, как будет выглядеть использование новой функции.

О появлении подобного функционала впервые сообщил генеральный директор «Твиттера» Илон Маск — в мае он писал, что пользователи получат возможность звонить кому угодно в любой точке мира, при этом не раскрывая свой номер телефона.

Фото: Andrea Conway

Тестирование звонков в «Твиттере» происходит на фоне роста популярности новой соцсети Threads — она была запущена лишь вчера и уже привлекла десятки миллионов человек.

Материалы по теме Аудитория новой соцсети Threads превысила 30 млн человек менее чем за сутки после запуска

В то же время сам «Твиттер» не так давно объявил о введении лимита на количество прочитанных сообщений в сутки, что вызвало критику со стороны пользователей.