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Стало известно, как будут выглядеть видеозвонки в «Твиттере»

Стало известно, как будут выглядеть видеозвонки в «Твиттере»
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В социальной сети «Твиттер» появится возможность связаться с другим человеком по видео или аудио. Сотрудники платформы уже публикуют скриншоты, как будет выглядеть использование новой функции.

О появлении подобного функционала впервые сообщил генеральный директор «Твиттера» Илон Маск — в мае он писал, что пользователи получат возможность звонить кому угодно в любой точке мира, при этом не раскрывая свой номер телефона.

Фото: Andrea Conway

Тестирование звонков в «Твиттере» происходит на фоне роста популярности новой соцсети Threads — она была запущена лишь вчера и уже привлекла десятки миллионов человек.

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В то же время сам «Твиттер» не так давно объявил о введении лимита на количество прочитанных сообщений в сутки, что вызвало критику со стороны пользователей.

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