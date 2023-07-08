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Дина Саева объяснила, почему отказалась от главной роли в сериале «Постучись в мою дверь»

Дина Саева отказалась от главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» — кадры с проб
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Популярная TikTok-блогерша и модель Дина Саева рассказала, что проходила кастинг на роль Эды в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Девушка даже была утверждена на эту роль, однако всё же была вынуждена от неё отказаться по личным причинам.

Не просто хотела, но даже прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена была отказаться от этого проекта по личным причинам. Сейчас проект снимается без меня. Думаю, стать актрисой я ещё успею.

Дина Саева также показала кадры с проб, где её партнёром выступил Олег Гаас.

Кадр с проб на сериал «Постучись в мою дверь»

Кадр с проб на сериал «Постучись в мою дверь»

Фото: Соцсети Дины Саевой

Кадр с проб на сериал «Постучись в мою дверь»

Кадр с проб на сериал «Постучись в мою дверь»

Фото: Соцсети Дины Саевой

«Постучись в мою дверь» — турецкий сериал, рассказывающий историю знакомства и сближения владелицы цветочного магазина Эды и талантливого архитектора Серкана Болата. Сперва оба лишь притворяются парой, чтобы вернуть Селин, бывшую девушку Серкана, но затем между ними вспыхивает настоящий роман.

Съёмки российского ремейка стартовали 16 июня. Имена исполнителей главных ролей пока неизвестны.

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