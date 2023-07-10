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Вышел первый трейлер фильма «Мастер и Маргарита» — премьера состоится 25 января

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила первый трейлер фильма «Мастер и Маргарита» — экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова. Вместе с этим студия анонсировала дату выхода картины — 25 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино»

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый её любовью и поддержкой писатель берётся за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый, иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестаёт замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Главные роли в фильме сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие актёры. Изначально проект назывался «Воланд», однако авторы решили, что оригинальное название романа больше подходит картине.

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