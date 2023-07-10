Хью Джекман в каноничном жёлтом костюме Росомахи — на новом фото со съёмок «Дэдпула 3»

10 июля Хью Джекман опубликовал новое фото со съёмок «Дэдпула 3». На нём можно увидеть самого Дэдпула и Росомаху в классическом жёлтом костюме из комиксов Marvel. Это первый случай за 23 года, когда актёр надел классическую форму супергероя — ранее его упоминали лишь вскользь либо отделывались пасхалками.

Фото: Соцсети Хью Джекмана

Фотография Росомахи в жёлтом костюме — ещё одно косвенное подтверждение тому, что «Дэдпул 3» будет посвящён в том числе путешествиям между разными вселенными. Ранее стало известно, что в фильме появится Дженнифер Гарнер в роли Электры.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Ранее актёр Каран Сони заявил, что триквел не уступит первым двум фильмам в жестокости и количестве пошлых шуток.