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Вышел трейлер фильма «Человек ниоткуда» про советского космонавта, попавшего в будущее

Вышел трейлер фильма «Человек ниоткуда» про советского космонавта, попавшего в будущее
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Авторы предстоящего фантастического фильма «Человек ниоткуда» опубликовали трейлер ленты, а также назвали дату релиза — его начнут показывать в кинотеатрах со 2 ноября.

В центре истории окажется советский космонавт из 1960-х, корабль которого терпит крушение. После этого он попадает в больницу в 2023 году и теряет память.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат «Наше Кино».

Режиссёром картины стал Ренат Давлетьяров, снявший драму «Стальная бабочка» и новую версию «А зори здесь тихие...». Он также выступал сценаристом двух первых частей комедии «Любовь-морковь».

Главную роль сыграет Александр Метёлкин («Перевал Дятлова», «Тётя Марта»), в фильме также появятся Ирина Медведева, Илья Любимов и Варвара Комарова.

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