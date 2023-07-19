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Фанаты «Миссии: невыполнима 7» требуют выпустить полную четырёхчасовую версию фильма

Фанаты «Миссии: невыполнима 7» требуют выпустить полную четырёхчасовую версию фильма
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На днях монтажёр фильма «Миссия невыполнима 7» Эдди Хэмилтон рассказал, что первая версия картины шла аж четыре часа, однако, как это обычно бывает, из ленты вырезали много сцен и сократили хронометраж до 2 часов и 36 минут.

Больше всего пострадал фрагмент с поездом — изначально он длился полтора часа, однако после монтажа его сократили до 50 минут. Кажется, финальной версии фильма оказалось слишком мало для фанатов: после публикации оригинальной новости они начали упрашивать Paramount Pictures выпустить четырёхчасовую ленту со всеми удалёнными сценами.

Киностудия пока не отреагировала на просьбы фанатов, однако реализовать просьбы зрителей можно, выпустив сцены в качестве дополнительных материалов к цифровому релизу картины.

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