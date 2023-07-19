Фанаты «Миссии: невыполнима 7» требуют выпустить полную четырёхчасовую версию фильма

На днях монтажёр фильма «Миссия невыполнима 7» Эдди Хэмилтон рассказал, что первая версия картины шла аж четыре часа, однако, как это обычно бывает, из ленты вырезали много сцен и сократили хронометраж до 2 часов и 36 минут.

Больше всего пострадал фрагмент с поездом — изначально он длился полтора часа, однако после монтажа его сократили до 50 минут. Кажется, финальной версии фильма оказалось слишком мало для фанатов: после публикации оригинальной новости они начали упрашивать Paramount Pictures выпустить четырёхчасовую ленту со всеми удалёнными сценами.

Киностудия пока не отреагировала на просьбы фанатов, однако реализовать просьбы зрителей можно, выпустив сцены в качестве дополнительных материалов к цифровому релизу картины.