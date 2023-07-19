Изначально фильм «Миссия невыполнима 7» длился 4 часа, а сцена с поездом была длиннее

Монтажёр фильма «Миссия невыполнима 7» Эдди Хэмилтон рассказал, что первая версия картины шла аж четыре часа, однако, как это обычно бывает, из ленты вырезали много сцен и сократили хронометраж до 2 часов и 36 минут.

Более подробно Хэмилтон рассказал про сцену с поездом и Томом Крузом. Впервые монтажом сцены Хэмилтон занялся ещё в 2022 году. Тогда планировалось, что фрагмент будет длиться не менее 1 часа и 30 минут. В итоге его сократили до 50 минут.

По словам монтажёра, во время тестовых показов аудитории показалось, что фрагмент слишком затянут, поэтому его значительно сократили…

Мы просмотрели каждый кадр и спросили, нужен ли нам этот кадр и можно ли каждый кадр сделать ещё более коротким. Мы действительно пытаемся выжать из фильма всё до последней капли.

Фильм «Миссия невыполнима 7» уже показывают в кинотеатрах всего мира, кроме России.