Изначально фильм «Миссия невыполнима 7» длился 4 часа, а сцена с поездом была длиннее
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Монтажёр фильма «Миссия невыполнима 7» Эдди Хэмилтон рассказал, что первая версия картины шла аж четыре часа, однако, как это обычно бывает, из ленты вырезали много сцен и сократили хронометраж до 2 часов и 36 минут.
Более подробно Хэмилтон рассказал про сцену с поездом и Томом Крузом. Впервые монтажом сцены Хэмилтон занялся ещё в 2022 году. Тогда планировалось, что фрагмент будет длиться не менее 1 часа и 30 минут. В итоге его сократили до 50 минут.
По словам монтажёра, во время тестовых показов аудитории показалось, что фрагмент слишком затянут, поэтому его значительно сократили…
Мы просмотрели каждый кадр и спросили, нужен ли нам этот кадр и можно ли каждый кадр сделать ещё более коротким. Мы действительно пытаемся выжать из фильма всё до последней капли.
Фильм «Миссия невыполнима 7» уже показывают в кинотеатрах всего мира, кроме России.
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