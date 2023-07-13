«Миссия невыполнима 7» — лучший фильм серии от Тома Круза: «Смертельная расплата» удалась

Трудно поверить, но первая «Миссия невыполнима» вышла 27 лет назад. Именно в 1996 году мы познакомились с Итаном Хантом, восхитились трюку с тросами, заценили маски для подмены лица и услышали легендарную мелодию, которая станет символом шпионских боевиков.
С того момента по франшизе вышло шесть фильмов, и каждый был достойным. Безумные трюки, крутые технологии, разрушение европейских столиц — зрителя раз за разом баловали этим эпиком, а серия становилась символом качества.
Казалось бы, Тому Крузу уже 61 год, и со шпионскими играми пора заканчивать. Однако команда собралась и выпустила сдвоенную часть с подзаголовком «Смертельная расплата». Удивительно, но по накалу страстей, сюжету и трюкам это лучший фильм в серии! А впереди ещё «Часть 2».
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Показ фильма в России
Смотреть стоит как минимум ради сюжета
Обычно приключения Итана Ханта смотрят ради драк, перестрелок и взрывов, но «Смертельная расплата» увлекает ещё и сюжетом. Дело в необычном злодее, который увлекает силой, знает все слабости героев, предсказывает будущее и при этом не имеет лица.
Догадались, о ком речь?
«Миссия невыполнима» всегда играла на страхах массового зрителя. Когда все боялись компьютерных вирусов и утечки данных, отряд Ханта боролся с этой проблемой. Когда трендом стала угроза биологическим оружием, герои разбирались с бактериями. Теперь же пришло время для драки с искусственным интеллектом.
Поначалу ИИ помогал странам проворачивать грязные дела и вёл к победе на выборах правильных людей. Но затем он «скушал» плохую информацию и сошёл с ума. Теперь ИИ проникает в силовые структуры, берёт под контроль ядерное оружие, читает секретные записи и вот-вот захватит человечество.
Впрочем, власти не хотят уничтожить искусственный интеллект. Лучше взять его под контроль и обрести невиданную силу. По слухам, всё получится, если добыть два особых ключа и что-то ими открыть. Вот только никто не знает, куда вставить ключ, а охотников на ИИ слишком много.
Обычный день Итана Ханта
Фото: Paramount
Сюжет вроде бы простой, но подают его бесподобно. ИИ использует мощь в полной мере: давит на уязвимые места, предсказывает будущее, взламывает девайсы Ханта, заставляет сомневаться во всём, ставит перед немыслимым выбором. Даже удивительно, что лучшим врагом в серии стал тот, кому даже врезать нельзя.
Хотя ИИ использует множество подручных. Один из них — давний неприятель.
Выглядит фильм потрясающе
Ещё одно достоинство в постановке. Взять хотя бы открывающую сцену, где военные плывут на подлодке. На радаре неожиданно появляется вражеский корабль: он слишком быстро двигается и запускает торпеду. Снаряд обходит тепловые ловушки и стремительно приближается к судну. Все вжимаются в кресла, ждут неизбежного удара — и… ничего. Торпеда словно испарилась.
В ответ военные стреляют по врагу, и… таинственный корабль тоже пропадает с радара. «Что за чертовщина творится?» — вопрошают зрители и персонажи. А затем наша торпеда делает крюк и разносит корабль, из которого вылетела. Так ИИ обвёл персонажей вокруг пальца.
Трëхминутный эпизод толком не влияет на сюжет. Но насколько драматично он поставлен и как круто описывает возможности противника! Сразу становится ясно: раньше герои полагались на гаджеты, однако теперь любая электроника — враг.
Шикарная постановка
Фото: Paramount
«Смертельная расплата» состоит из подобных сцен. Все они вроде бы простые, но максимально захватывающие. К примеру, ближе к середине фильма важные персонажи соберутся в одном месте. Тут и сторонник ИИ, и властная барышня, мечтающая о продаже ключа, и герои, которые стремятся стереть коварную программу.
Бóльшую часть времени эти ребята просто болтают, но от напряжения вжимаешься в кресло. Ситуация постоянно меняется, козыри переходят из рук в руки, а ставки растут — поэтому от просмотра не оторваться. В итоге история, диалоги и опасный враг делают сюжет прекрасным.
Вся команда в сборе
Фото: Paramount
Том Круз снова выполняет безумные трюки
В «Смертельной расплате» много экшена: драки на крыше поезда, взрывы на железной дороге, погони на улицах Италии, перестрелки в пустыне, где из-за бури ничего не видно. Всё это с хорошей постановкой, убедительными ударами и удачными шутками. Быть может, в плане мордобоя и стрельбы фильм не дотягивает до «Джона Уика», зато превосходит боевик с Ривзом масштабом и драмой.
При этом иногда авторы выдают невероятные эпизоды. Чего только стоит прыжок на мотоцикле с огромной высоты, который стал легендарным ещё до премьеры. Всё же Том Круз выполнил трюк самостоятельно: для этого он тренировался целый год и выполнил 500 тестовых прыжков. Неудивительно, что актёр стал легендой — среди его коллег по цеху редко встретишь подобную отвагу.
Такой подход создаёт нужную атмосферу. Чтобы ни происходило в кадре, ты понимаешь: всё по-настоящему. Мало графики, минимум каскадёров и максимум самоотдачи. Вот почему «Смертельная расплата» так хороша!
Этот трюк снимали первым делом. Боялись, что Круз не выживет
Фото: Paramount
Стоит смотреть фильм?
Вы ещё спрашиваете? Как только «Миссия невыполнима 7» появится в кинотеатрах, покупайте билет и идите на сеанс. Это топовый шпионский боевик, который заслужил наше внимание как сюжетом, так и экшеном!
Понравилось
- Сюжет держит в напряжении все 160 минут
- Лучший в серии злодей
- Том Круз хорош даже в 61 год
- Невероятные трюки.
Не понравилось
- Перестрелки и мордобой могли быть поизобретательнее.
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