Лучший фильм Кристофера Нолана: критики восхваляют «Оппенгеймера» с Киллианом Мёрфи

19 июля критики опубликовали обзоры «Оппенгеймера» — нового фильма Кристофера Нолана про создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера. Судя по всему, британский режиссёр снял если не лучшую, то как минимум одну из своих самых выдающихся работ.

По итогам рецензий лента имеет 96% рейтинг на Rotten Tomatoes на основе 49 рецензий. В общем и целом критики хвалят режиссуру Нолана, актёрскую игру Киллиана Мёрфи и Роберта Дауни-младшего, а также серьёзность поднимаемых тем в картине.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Большой, смелый, серьёзный фильм-событие, каких сейчас почти не выпускают. В нём в полной мере раскрываются противоречия человека, который обладал титаническим интеллектом, но чувствовал себя слабым, и наследие которого осложнилось его двойственным отношением к тому достижению, которое и внесло его в те самые учебники истории.

Мастерское исследование героя великим режиссёром, который вышел на новый уровень. Фильм, который нельзя просто смотреть, с ним нужно считаться.

«Оппенгеймер» повторяет модное нынче послание конца света о том, как мир может быть разрушен ядерным оружием. Но если Оппенгеймер по-своему сделал из себя бомбу, то к этому моменту Нолан и его фильм делают то же самое.

Это лучший фильм Кристофера Нолана. Это массивная, растянутая картина, но Нолан всегда держит её под контролем в том числе благодаря выдающейся актёрской игре Киллиана Мёрфи.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.