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Роберт Дауни-младший: «Оппенгеймер» — лучший фильм, в котором я снимался

13 июля в Лондоне состоялась премьера фильма «Оппенгеймер». Её посетил официальный каст ленты, включая Киллиана Мёрфи, Эмили Блант, Флоренс Пью и Мэтта Деймона.

На премьере был и Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека в фильмах Marvel. В обращении к зрителям актёр заявил, что «Оппенгеймер» — лучший фильм, в котором он когда-либо снимался.

Я скажу прямо — это лучший фильм, в котором я когда-либо снимался. Я не могу дождаться, когда вы все сможете посмотреть его вместе с Киллианом Мёрфи в роли нашего Оппенгеймера.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.