Экранизация Gran Turismo будет идти 2 часа и 15 минут

Согласно информации издания The Hollywood Handle, хронометраж экранизации Gran Turismo составил 2 часа и 15 минут. Отмечается, что это финальный вариант хронометража, а значит, изначально фильм был длиннее.

Фильм Gran Turismo расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов Gran Turismo и в результате стал реальным профессиональным гонщиком.

Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве и другие. Режиссёром картины выступил Нил Бломкамп, а авторы сценария сильно вдохновлялись франшизами «Рокки» и «Топ Ган».

Премьера картины состоится 11 августа, но в России официальных показов не будет. До страны картина наверняка доберётся обходными путями.