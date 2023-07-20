Киностудии еженедельно теряют $ 600 тыс. на каждом проекте из-за забастовки актёров США

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый первым последствиям забастовки актёров США. В колонке журналисты упомянули в том числе неочевидные затраты голливудских студий, которые продолжают терять огромные деньги из-за остановки работ.
Так, по оценке гендиректора крупной кинокомпании, каждый замороженный из-за забастовки проект еженедельно обходится студиям примерно в $ 600 тыс. Они вынуждены в том числе продолжать оплату аренды и декораций, что и превращается в круглую сумму. При этом от протеста актёров пострадали не только сами артисты: без работы остались также гримёры, операторы, дизайнеры и представители других смежных профессий.
Одним из главных требований актёров остаётся повышение выплат за успешные релизы фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Против этого, как отмечают инсайдеры, выступают в основном крупные игроки на рынке — Netflix и DIsney. Они считают, что артисты смогут воспользоваться данными о просмотрах для оправдания повышения зарплаты.
Забастовка Гильдии актёров США началась 13 июля — артисты присоединились к протесту Гильдии сценаристов США, бастующих с начала мая. Пока неизвестно, сколько продлятся обе забастовки и чья сторона в итоге выйдет победителем.
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