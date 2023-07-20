Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киностудии еженедельно теряют $ 600 тыс. на каждом проекте из-за забастовки актёров США

Киностудии еженедельно теряют $ 600 тыс. на каждом проекте из-за забастовки актёров США
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый первым последствиям забастовки актёров США. В колонке журналисты упомянули в том числе неочевидные затраты голливудских студий, которые продолжают терять огромные деньги из-за остановки работ.

Так, по оценке гендиректора крупной кинокомпании, каждый замороженный из-за забастовки проект еженедельно обходится студиям примерно в $ 600 тыс. Они вынуждены в том числе продолжать оплату аренды и декораций, что и превращается в круглую сумму. При этом от протеста актёров пострадали не только сами артисты: без работы остались также гримёры, операторы, дизайнеры и представители других смежных профессий.

Одним из главных требований актёров остаётся повышение выплат за успешные релизы фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Против этого, как отмечают инсайдеры, выступают в основном крупные игроки на рынке — Netflix и DIsney. Они считают, что артисты смогут воспользоваться данными о просмотрах для оправдания повышения зарплаты.

Забастовка Гильдии актёров США началась 13 июля — артисты присоединились к протесту Гильдии сценаристов США, бастующих с начала мая. Пока неизвестно, сколько продлятся обе забастовки и чья сторона в итоге выйдет победителем.

Материалы по теме
Голливуд предлагал актёрам компенсации более чем на $ 1 млрд перед началом забастовки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023