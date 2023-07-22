Первая «беспроводная» видеокарта GeForce RTX 4070 выйдет уже осенью

Компания ASUS на сегодняшнем мероприятии BW объявила дату выхода «беспроводной» версии видеокарты GeForce RTX 4070 — ожидается, что устройство поступит в продажу этой осенью.

Это будет первая карта, которая способна передавать до 600 Вт мощности беспроводным способом — для этого потребуется материнская плата с соответствующим разъёмом. При этом такую RTX 4070 можно будет использовать и обычным способом, подключив её с помощью PCI Express.

Впервые о подобном эксперименте ASUS заявила в начале лета, сейчас же анонсирована белая версия видеокарты. Стоимость пока не раскрывается.

Фото: IT HOME

18 июля в продаже появилась GeForce RTX 4060 Ti. Производитель провёл «тихий запуск» без обзоров и рекламного продвижения.