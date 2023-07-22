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Blizzard оправдалась за провальный патч для Diablo 4 и анонсировала обновление 1.1.1

Разработчики Diablo 4 провели прямую трансляцию Blizzard Campfire, посвящённую спорному обновлению 1.1 — ранее игроки раскритиковали его из-за нового баланса, который замедлил прогрессию героев.

Авторы признали, что патч вышел неудачным. Blizzard не удалось в полной мере понять, как лучше развивать игру.

Мы больше не планируем делать подобных изменений. Мы ясно вас услышали и поняли.

При этом разработчики отмечают, что не планировали замедлять развитие персонажей, чтобы удержать игроков — именно в этом обвиняли Blizzard.

Мы не пытаемся замедлить игру. Мы хотим, чтобы 100-й уровень воспринимался как достижение, а не как работа.

Исправить свои ошибки авторы Diablo 4 планируют в патче 1.1.1. Прежде всего, будут усилены Волшебник и Варвар, ранее подвергшиеся резкому нерфу. Также планируется расширить инвентарь, а стоимость смены характеристик снизится на 40%, чтобы игроки активнее пробовали разные сборки.

Подробнее об обновлении 1.1.1 Blizzard расскажет на следующем стриме 28 июля. Выход патча намечен на первые дни августа.