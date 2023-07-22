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DC выпустит мультфильмы по «Хранителям» и «Кризису на Бесконечных Землях»

DC выпустит мультфильмы по «Хранителям» и «Кризису на Бесконечных Землях»
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Warner Bros. анонсировала сразу два мультфильма по своим культовым франшизам: «Хранители» и «Лига справедливости: Кризис на Бесконечных Землях». Оба проекта выйдут в 2024 году, точной даты релиза у них пока нет.

«Хранители» будут основаны на одноимённом комиксе Алана Мура. Ранее в 2009 году по ним выходил знаменитый фильм от Зака Снайдера, а в 2019 HBO выпустило собственное переосмысление за авторством Деймона Линделофа («Остаться в живых»).

«Кризис на Бесконечных Землях» перенесёт на экраны масштабный кроссовер супергероев DC. Ранее серию комиксов уже экранизировали — в 2019 году в большом ивенте приняли участие герои пяти сериалов: «Супергёрл», «Бэтвумен», «Флэш», «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня».

Логотипы мультфильмов

«Хранители»

«Хранители»

Фото: Warner Bros.

«Кризис на Бесконечных Землях»

«Кризис на Бесконечных Землях»

Фото: Warner Bros.

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