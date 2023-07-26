Прохождение Armored Core 6 займёт около 60 часов

Недавно несколько блогеров и игровых СМИ получили доступ к предварительной версии Armored Core 6 — следующей игры создателей Elden Ring. Журналист издания Fextralife поделился, что успел пройти 11 миссий, чьё прохождение заняло 11 часов.
Что касается общей продолжительности игры, то она составит 50-60 часов. Правда не раскрывается, учитывает ли это время прохождение побочных активностей.
Видео доступно на YouTube-канале Fextralife. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.
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