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Bandai Namco подняла цену Armored Core 6 в российском Steam

Bandai Namco подняла цену Armored Core 6 в российском Steam
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Сегодня издательство Bandai Namco подняло цену Armored Core 6 в российском Steam. Если раньше базовая версия игры стоила 2399 рублей, то теперь — 3599 рублей.

Также повысилась стоимость расширенного издания с кучей дополнительного контента. В цифровом магазине за него просят 4199 рублей.

Сообщается, что стоимость игры повысилась и в других регионах: среди них Турция и Украина. С чем связано увеличение цены, Bandai Namco не раскрывает.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.

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Прохождение Armored Core 6 займёт около 60 часов
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