Дизайнер PS1 раскрыл значение символов на геймпаде консоли

Недавно дизайнер первой PlayStation Тейю Гото дал интервью японскому журналу Famitsu. В ходе него Гото раскрыл значение четырёх главных символов консоли: треугольника, квадрата, круга и крестика.

Треугольник — обозначает точку обзора; дизайнер представлял его головой или направлением взгляда и придал символу зелёный цвет

— обозначает точку обзора; дизайнер представлял его головой или направлением взгляда и придал символу зелёный цвет Квадрат — обозначает лист бумаги, а розовый цвет ассоциируется с меню или документами

— обозначает лист бумаги, а розовый цвет ассоциируется с меню или документами Круг и крестик — обозначают принятие решения «да» или «нет», и дизайнер сделал их красным и синим соответственно. Изначально люди думали, что цвета перепутаны местами, однако Тейю Гото пришлось объяснять даже руководству, что всё именно так, как он и задумал

По словам Тейю Гото, в те времена игровые компании присваивали кнопкам буквы алфавита или определённый цвет. Дизайнер хотел выбрать нечто более простое для запоминания, поэтому экспериментировал с пиктограммами и различными символами.

В итоге он вывел известную всем геймерам комбинацию из четырёх геометрических фигур, которая используется на геймпадах от консолей Sony по сей день.