Дизайнер PS1 раскрыл значение символов на геймпаде консоли
Поделиться
Недавно дизайнер первой PlayStation Тейю Гото дал интервью японскому журналу Famitsu. В ходе него Гото раскрыл значение четырёх главных символов консоли: треугольника, квадрата, круга и крестика.
- Треугольник — обозначает точку обзора; дизайнер представлял его головой или направлением взгляда и придал символу зелёный цвет
- Квадрат — обозначает лист бумаги, а розовый цвет ассоциируется с меню или документами
- Круг и крестик — обозначают принятие решения «да» или «нет», и дизайнер сделал их красным и синим соответственно. Изначально люди думали, что цвета перепутаны местами, однако Тейю Гото пришлось объяснять даже руководству, что всё именно так, как он и задумал
По словам Тейю Гото, в те времена игровые компании присваивали кнопкам буквы алфавита или определённый цвет. Дизайнер хотел выбрать нечто более простое для запоминания, поэтому экспериментировал с пиктограммами и различными символами.
В итоге он вывел известную всем геймерам комбинацию из четырёх геометрических фигур, которая используется на геймпадах от консолей Sony по сей день.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2023
-
21:11
-
20:21
-
19:45
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:08
-
17:43
-
17:13
-
16:41
-
16:22
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
-
13:08
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:04
-
09:35
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41
-
18:15
Партнерский контент