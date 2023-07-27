Продажи PS5 превысили 40 млн консолей по всему миру

Компания Sony объявила, что тираж PS5 превысил 40 консолей по всему миру. Для сравнения — PS4 преодолела такую же отметку на два месяца раньше.

В январе этого года Sony раскрыла, что количество отгруженных PS5 составило 30 млн штук — за последние семь месяцев игроки приобрели ещё 10 млн консолей. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил, что на темпе продаж сказалась нехватка компонентов для производства PS5.

По словам руководителя, на данный момент ситуация налажена, так что выпуск новых консолей идёт полным ходом. Также Sony сообщила, что сейчас на PS5 доступно 2500 игр.

При этом компания не уточнила, брала ли она в расчёт проекты, которые работают на консоли через обратную совместимость. Ожидается, что PS5 Pro появится на рынке в ноябре 2024 года.