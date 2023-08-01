Полицейский подарил PS5 подростку-геймеру, на которого жаловались местные жители

Портал People рассказал милую историю о полицейском из Джорджии, США, который вместо наказания помог подростку осуществить свою мечту.

Полицейский департамент сообщил, что в понедельник к ним поступил вызов от местных жителей: они жаловались на надоедливого подростка и хотели, чтобы он покинул район.

Приехавший на вызов офицер Коллеран выяснил, что мальчик обращался к местным жителям, чтобы заработать денег — он предлагал помощь по двору, например, подстричь траву или живую изгородь. На вырученные деньги парень хотел купить игровую консоль PlayStation 5.

Услышав историю мальчика, офицер, который сам оказался заядлым геймером, решил проблему необычным способом: вместе с коллегами полицейский собрал деньги и купил приставку, а также подарочную карту для оплаты игры.

Молодой человек был вежлив и вёл себя уважительно. Офицер Коллеран был впечатлен его историей и решил помочь ему достичь своей цели.

В заявлении полицейского департамента также говорится, что офицер и подросток подружились и сейчас вместе проводят свободное время в онлайн-играх.