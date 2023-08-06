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Кошелёк Steam снова нельзя пополнить рублями через QIWI

Кошелёк Steam снова нельзя пополнить рублями через QIWI
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Пользователи сообщили, что из QIWI пропала возможность прямого пополнения кошелька Steam рублями. Теперь система предлагает сначала конвертировать средства в узбекские суммы.

Фото: Qiwi

Затем происходит конвертация сум в доллары, которые обратно конвертируются в рубли при зачислении на Steam. Также обратите внимание, что комиссия при пополнении кошелька составляет около 7–9%.

Представители QIWI пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее компания отключила возможность пополнения Steam с помощью рублёвого счёта в начале 2022 года — после ухода множества других платёжных систем. Тогда же администрация назвала эту меру временной.

29 июня платёжная система QIWI вернула пополнение кошельков Steam, однако сейчас возможность снова пропала.

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