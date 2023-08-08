Владельцы PlayStation 5 тестируют облачный стриминг игр в 4K — пока в режиме бета-теста

Компания Sony начала бета-тестирование облачного стриминга игр на PlayStation 5 — об этом пишет издание VGC.

На данном этапе функция появилась только у некоторых пользователей. Судя по всему, участников теста выбирают случайным образом. Официально Sony не сообщала о проверке функционала.

Предполагается, что после тестов услуга будет доступна обладателям подписки PlayStation Plus Premium. В список поддерживаемых игр войдут игры из PlayStation Plus, демоверсии и копии игр, купленные владельцем учётной записи.

По словам пользователей, участвующих в бета-тесте, на выбор доступен стриминг в качестве 720p, 1080p, 1440p и 4K. Конкурент в лице Xbox Cloud Streaming видео в 4K на данный момент не поддерживает.