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Владельцы PlayStation 5 тестируют облачный стриминг игр в 4K — пока в режиме бета-теста

Владельцы PlayStation 5 тестируют облачный стриминг игр в 4K — пока в режиме бета-теста
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Компания Sony начала бета-тестирование облачного стриминга игр на PlayStation 5 — об этом пишет издание VGC.

На данном этапе функция появилась только у некоторых пользователей. Судя по всему, участников теста выбирают случайным образом. Официально Sony не сообщала о проверке функционала.

Предполагается, что после тестов услуга будет доступна обладателям подписки PlayStation Plus Premium. В список поддерживаемых игр войдут игры из PlayStation Plus, демоверсии и копии игр, купленные владельцем учётной записи.

По словам пользователей, участвующих в бета-тесте, на выбор доступен стриминг в качестве 720p, 1080p, 1440p и 4K. Конкурент в лице Xbox Cloud Streaming видео в 4K на данный момент не поддерживает.

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