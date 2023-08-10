Сериал Twisted Metal с Энтони Маки поставил новый рекорд сервиса Peacock

Сериал по играм серии Twisted Metal вышел 27 июля и стал большим успехом для сервиса Peacock. Всего за две недели шоу установило рекорд, став самой запойно просматриваемой комедийной премьерой онлайн-кинотеатра.

Точных данных о шоу нет, однако в NBCUniversal отметили, что пользователи в среднем смотрели по три эпизода сериала подряд, а некоторые и вовсе закончили просмотр только после финального эпизода.

Сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — квартиру в относительно безопасном городе. Главную роль в шоу сыграл Энтони Маки, известный по роли Сокола в фильмах Marvel.