У «Человека-паука 2» будет два режима работы на PS5

Sony обновила страницу «Человека-паука 2» в PlayStation Store, дополнив её новыми деталями. Из неё стало известно, что у игры будет два графических режима:
- Качество — 4К-разрешение с трассировкой лучей и улучшенной графикой при 30 FPS.
- Производительность — динамическое 4К-разрешение без трассировки лучей при 60 FPS.
Также разработчики из Insomniac Games поработали над доступностью: пользователи смогут настраивать скорость игры. Её можно замедлить на 70%, 50% и 30%. Что касается других деталей, то в игре будут вышки, QTE-элементы и головоломки, которые можно будет отключить в настройках.
«Человек-паук 2» расскажет о том, как Питер Паркер и Майлз Моралес переживут столкновение с новой угрозой. В игре ожидаются Ящер, Крэйвен-охотник и Веном. В какой-то момент симбиот сольётся с костюмом Питера, и геймеры смогут управлять Человеком-пауком в чёрном костюме.
Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. Экшен в открытом мире выйдет полностью на русском языке, включая озвучку.
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