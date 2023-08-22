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Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен не появится в «Дэдпуле 3» — инсайдер

Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен не появится в «Дэдпуле 3» — инсайдер
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В «Дэдпуле 3» ожидается появление большого количества персонажей. Одним из героев, кто пропустит фильм, станет Алая Ведьма, роль которой в киновселенной Marvel играет Элизабет Олсен.

Информацией поделился инсайдер под ником CanWeGetSomeToast, который специализируется на проектах Marvel Studios и DC. По словам инсайдера, в фильме не стоит ждать Алую Ведьму в принципе, а не только версию Элизабет Олсен.

Извините, фанаты Ванды, но ни Алая Ведьма, ни Ванда на Земле-838 не появятся в «Дэдпуле 3». Не верьте всему, что вы читаете.

Съёмки «Дэдпула 3» сейчас приостановлены из-за забастовки актёров. Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года в рамках пятой фазы киновселенной Marvel. Не исключено, что релиз отодвинут.

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