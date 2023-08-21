Marvel переделала весь третий акт «Чёрной вдовы» прямо во время съёмок

Актёр Дэвид Харбор, сыгравший в «Чёрной вдове» Красного Стража, во время интервью в подкасте Happy Sad Confused рассказал, что Marvel Studios полностью переделала весь третий акт ленты. Притом случилось это прямо во время съёмок.

По словам Харбора, в компании очень любят свободу. Особенно если она касается каких-то частей фильмов.

В Marvel переделывают всё, даже крупные постановки. В этом их интересная особенность. Весь третий акт «Чёрной вдовы» был переделан прямо во время съёмок, что просто невероятно. Им нравится такой стиль свободы.

Какие именно части сюжета были изменены в процессе корректировки, неизвестно. «Чёрную вдову» в целом приняли смешанно. Возможно, корректировка третьего акта сделала фильм только хуже.