Marvel переделала весь третий акт «Чёрной вдовы» прямо во время съёмок
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Актёр Дэвид Харбор, сыгравший в «Чёрной вдове» Красного Стража, во время интервью в подкасте Happy Sad Confused рассказал, что Marvel Studios полностью переделала весь третий акт ленты. Притом случилось это прямо во время съёмок.
По словам Харбора, в компании очень любят свободу. Особенно если она касается каких-то частей фильмов.
В Marvel переделывают всё, даже крупные постановки. В этом их интересная особенность. Весь третий акт «Чёрной вдовы» был переделан прямо во время съёмок, что просто невероятно. Им нравится такой стиль свободы.
Какие именно части сюжета были изменены в процессе корректировки, неизвестно. «Чёрную вдову» в целом приняли смешанно. Возможно, корректировка третьего акта сделала фильм только хуже.
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