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Стартовал сериал «Асока» — вышли две первые серии

Стартовал сериал «Асока» — вышли две первые серии
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Сегодня на Disney+ стартовал сериал «Асока». Посмотреть можно две первые серии проекта. Первый эпизод длится 55 минут, а вторая серия длится 44 минуты.

«Асока» рассказывает про Асоку Тано, бывшую ученицу Энакина Скайуокера, который стал Дартом Вейдером. События шоу развернутся параллельно сюжету «Мандалорца», однако произведения не будут пересекаться между собой.

Главную роль в шоу исполнила Розарио Доусон. Вместе с ней сыграли Ларс Миккельсен, Уэс Чэтэм, Дэвид Теннант, Хейден Кристенсен и другие.

Третий эпизод выйдет 29 августа, а четвёртый ожидается 5 сентября. Критики уже оценили первые два эпизода и отметили, что «Звёздные войны» наконец-то полноценно вернулись, поскольку проект получился очень достойным.

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