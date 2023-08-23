«Звёздные войны», которые мы любим»: зрители в восторге от сериала «Асока»

22 августа состоялась премьера «Асоки» — нового сериала по «Звёздным войнам», который рассказывает о приключениях Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера. Disney выпустила сразу два эпизода — остальные шесть серий будут выходить по вторникам.

Зрители довольно высоко оценили вступление — на агрегаторе Rotten Tomatoes средний рейтинг сериала составляет 91%. Не отстаёт и IMDB — 9,1/10 — на данный момент это один из самых высокооценённых проектов по франшизе. Больше всего похвал достаётся сценарию, экшену, графике и отличному воплощению главной героини после событий мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы».

Фото: Rotten Tomatoes

Фото: IMDb

Некоторые отрывки из отзывов зрителей

Потрясающее начало сериала! Первые две серии превзошли мои ожидания, теперь не могу дождаться продолжения. Феноменально.

Мне понравились первые две серии. Впервые за долгое время «Звёздные войны» снова кажутся «Звёздными войнами», и следующие эпизоды обещают быть ещё лучше.

Это те самые «Звёздные войны», которые мы любим. «Асока» обязательна к просмотру.

Фантастическое начало сериала! Интересная история, глубокие персонажи, а злодеи хоть и грозные, но при этом многослойные. Это глоток свежего воздуха после большого количества некачественного контента по «Звёздным войнам».

«Асока» похожа на «Мандалорца» — сериал сразу переходит к делу. Вот чего я хочу от такого шоу.

Следующий эпизод «Асоки» выйдет 29 августа. Финал первого сезона состоится 3 октября.