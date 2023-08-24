«Синий Жук» выйдет в онлайне 19 сентября

Недавно в кинотеатрах вышел новый фильм DC «Синий Жук». По информации издания Maxxblizz, премьера ленты в цифровом виде не за горами — она состоится уже 19 сентября, то есть чуть больше чем через месяц.

Отмечается, что лента появится на Amazon Prime Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV. Выпуск версий на DVD и Blu-Ray запланирован на октябрь этого года.

«Синий Жук» рассказывает о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй. После этого Джейми становится супрегероем.

Фантастический экшен поставил Анхель Мануэль Сото, а сценарий написал Гарет Даннет Алкосер. Роль Синего Жука исполнил Шоло Маридуэньо.