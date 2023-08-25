Для God of War Ragnarok разрабатывают сюжетное дополнение — инсайдер
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Известный игровой инсайдер под ником The Snitch сообщил, что Sony делает сюжетное дополнение для God of War Ragnarok. Оно якобы готово уже на 60%, но релиз точно не стоит ждать в этом году — работы ещё много.
Сам The Snitch не знает, какой именно формат будет у дополнения. Это может быть отдельная игра в духе «Человека-паука: Майлз Моралес» или же отдельное платное DLC к основной игре. Никакой дополнительной информации об этом нет.
Можно предположить, что DLC выйдет только в 2024 году. Скорее всего, не в начале года, а ближе к середине.
God of War Ragnarok вышла в 2022 году на PS4 и PS5. Игра боролась за звание игры года с Elden Ring, но уступила ей. Проект приняли очень тепло как геймеры, так и критики.
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