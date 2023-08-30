Сериал «Женщина-Халк» получит второй сезон — инсайдер
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По информации известного инсайдера под ником MyTimeToShineHello, сериал «Женщина-Халк» получит второй сезон, но работа над ним начнётся только после окончания всех забастовок. Создавать проект сейчас невозможно.
Официально о продлении шоу не объявляли, однако если проект действительно получит второй сезон, об этом наверняка скажут после окончания бунтов сценаристов и актёров.
Первый сезон приняли смешанно: одним проект понравился, другие осталось от него не в восторге. Сильно хвалили актёрскую игру Татьяны Маслани, сыгравшей саму Женщину-Халк, а также фанаты были рады появлению Чарли Кокса в образе Сорвиголовы.
Посмотреть первый сезон «Женщины-Халк» можно в Disney+. Официально в России шоу не вышло.
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