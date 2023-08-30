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Объявлены бесплатные игры PS Plus на сентябрь 2023 года

Объявлены бесплатные игры PS Plus на сентябрь 2023 года
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Sony анонсировала новую подборку бесплатных игр для базового PS Plus на сентябрь. Их можно будет забрать с 5 сентября по 3 октября.

  • Saints Row (PS5, PS4) — весёлый шутер от третьего лица.
  • Black Desert (PS4) — южнокорейская MMORPG.
  • Generation Zero (PS4) — шутер от первого лица про роботов.

Фото: Sony

У подписчиков PS Plus Essential есть ещё неделя, чтобы забрать подборку игр на август — туда вошли симулятор гольфа PGA Tour 2K23, игра-платформа Dreams и хардкорный экшен Death's Door. Они доступны для активации до 4 сентября.

Помимо этого, в компании заявили, что вынуждены повысить цену на годовой вариант подписки PS Plus на всех тарифных планах. Это произойдёт уже 6 сентября. По словам Sony, корректировка стоимости позволит и дальше радовать геймеров высококачественными играми.

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