Четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив» перенесли на начало 2024 года
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По информации издания Deadline, HBO решила перенести премьеру четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Изначально шоу ожидалось в конце 2023 года, но выход перенесли на январь 2024 года.
Точная причина задержки неизвестна, но несколько сериалов и фильмов были перенесены из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актёров. Возможно, с «Настоящим детективом» случилась подобная история.
Сюжет четвёртого сезона расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».
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